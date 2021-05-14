«Загугли звезду»: Рита Дакота — о «блате» и обидах на «Фабрике звезд», отношениях с Соколовским, алкоголизме отца и новом парне

Роман, свадьбу и последующий развод певицы Риты Дакоты с певцом Владом Соколовским не обсуждал только ленивый. Но артистка нашла в себе силы начать новую жизнь и заново построить личное счастье, состоящее из множества граней. Недаром же псевдоним певицы переводится с португальского языка как «многогранный».

Что все-таки помогло Рите Дакоте оправиться после тяжелого разрыва? Кто стал второй половинкой певицы сегодня? Чему научило ее участие в проекте «Фабрика звезд»?

На эти и другие популярные вопросы Сети Рита Дакота ответила в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Рита Дакота, откуда

— Меня зовут Рита Дакота, я – музыкант. Я из Минска, из Беларуси. Я «бульба» (смеется), большой патриот своей прекрасной страны. Очень люблю ее.

Рита Дакота, родители

— Мама – педагог, папа – инженер звукозаписи. Мой отец – это тот человек, который появлялся вместе с мамой на «Фабрике звезд». Все говорили, что Дакота так не похожа на него, почему же? На самом деле это был мой отчим.

А что касается папы, то он прожил непростую жизнь. Мое детство сопряжено с переживаниями ребенка, видевшего, как родитель пьет. Я это хранила внутри, никому не рассказывала о своей беде и потаенных страхах. Впервые я рассказала обо всем два года назад, выпустив песню «Цунами». Поведала об этом честно с помощью своей композиции. Мне было очень страшно. Я решилась единственный раз исполнить эту песню на концерте. И людям она так сильно запала в душу, что кто-то снял мое выступление на телефон, после чего это любительское видео набрало более полумиллиона просмотров за ночь. Мой фан-клуб ввел хэштег «Когда цунами», они практически вынудили меня написать такую песню.

После этой работы у нас с папой случился глубокий диалог. И он первый раз в жизни решился поехать на реабилитацию. Вот уже два года папа ведет трезвый образ жизни. У него новая работа и красивые зубы, новая жизнь и семья.

Мои непростые отношения с папой породили мощный добрый проект, который действительно сделал что-то хорошее для этого мира. Поэтому я очень горжусь своим отцом.

— Как вы помогаете зависимым людям?

— Мне обычно пишут в комментариях, после чего я соединяю обратившихся за помощью со своим человеком, волонтером, моей правой рукой. У нас есть чудесная Алина. Ее можно найти в Инстаграме как Алину. Гольфстрим и написать ей в директ, я на нее подписана.

Мы занимаемся тем, что за свой счет отправляем людей в реабилитационные центры. То есть, оплачиваем эту реабилитацию. Существует бесплатная программа «12 шагов», предназначенная для зависимых людей. Ты набираешь это в поисковике и можешь найти места, где в твоем городе проходят открытые заседания.

Рита Дакота, рост

— 165 см. Я малютка. Кстати, очень многие люди, встречая меня, говорят: «Вы такая маленькая»… Я же отвечаю, что мне нормально. Маленькая собачка до старости щенок. Я люблю свой рост.

Рита Дакота, «Фабрика звезд»

— Мне даже в голову не приходило, что можно прийти и вот так просто попасть на «Фабрику». Поначалу казалось, что туда не пройдешь без блата, нужны суперсвязи или деньги, интимная связь с продюсером. В общем, это не для простых смертных.

Но я собиралась на «Фабрику звезд», чтобы предложить свои услуги как автора. Я очень долго так выживала – продавала песни другим людям, чтобы записывать свои собственные.

И мы с моими друзьями-музыкантами поехали на «Фабрику», ходили по Красной площади, мечтали о каких-то больших свершениях. А приехав на место, увидели гигантскую очередь длиной в несколько километров. Помню, что сказала: «Ой, нет. Я не готова стоять здесь, да еще и на солнцепеке». В общем, они вдвоем по очереди отстояли очередь за меня, а я же в это время спала в машине. Минут за двадцать меня разбудили со словами: «Все, Рит, по-моему, подошла наша очередь. Подкрасься, припудрись и иди».

И я в какой-то расстегнутой толстовке, рваных джинсах, протоптанных кедах взяла с собой охапку дисков, записанных специально для проекта, и пошла. Это было очень забавно, поскольку в комнату, где сидели продюсеры, так просто не пускали. Перед этим было необходимо пройти сложный кастинг, рассказать о себе, спеть песню. Я проходила все этапы «с фигой в кармане», поскольку не верила, что все это возможно, не питала никаких надежд.

При этом в очереди были люди, которые тряслись, готовились. Я же понимала, что как артист туда не попаду, но мне нужно было загнать, «забарыжить» свою песню.

А потом нам сказали, что проходят сто человек из 10 000. Я переспросила даже: «Подождите, пожалуйста, секундочку. И я?» Но все-таки до конца не была уверена, что хочу попасть туда.

Тогда я еще пела в панк-группе и думала: «Зачем мне эта попса, и этот ваш Первый канал. Я буду рок-звездой». Но вы же понимаете, что чувствует подросток в 17 лет… Сначала в помещение входил мой юношеский максимализм, и только потом появлялась Дакота. Все определения, сопровождающие слово «подросток», были со мной: протест, несогласие, яркие образы: то дреды, то косы, то синие волосы, то пирсинг, лозунги на футболке. Типичный тинейджер-анархист.

И когда меня взяли на проект, я испытала шок и позвонила маме со словами: «Я, кажется, прошла». А мама спросила: «Тебя взяли на «Фабрику»? Серьезно? И теперь не придется продавать нашу квартиру?»

Внутри проекта «Фабрика» же я очень страдала. Я была ребенком, которого оторвали от привычного уклада жизни и поместили в суровую реальность шоу-бизнеса, с которой я была во многом не согласна. И мне кажется, что только к 30 годам я отпустила свои детские обиды на «Фабрику».

Например, у нас была девочка, которая пропагандировала расистские лозунги, обижала темнокожих участников (в 2007 году победила Анастасия Приходько — Прим. ред.). Ее идеология не вязалась с моей. И мне, 17-летнему ребенку, казалось, что в шоу-бизнесе зло побеждает добро. Она выиграла, стала звездой, а добрые ребята – нет. Мир несправедлив. «Фабрика» и «Первый канал» злые. Потом я еще очень долго работала с психологом, пытаясь проработать эти травмы. И только недавно обнаружила, сколько внутренних поломок было связано с этим периодом.

Я помню, как отправила смс Юрию Викторовичу Аксюте (директор музыкального вещания «Первого канала» — Прим. ред.) : «Спасибо, что вы и «Фабрика» сделали для меня. А еще написала сопродюсеру Курпатову, с которым мы вместе пошли вместе пить чай. Только спустя время ко мне пришло осознание, сколько мне дал этот проект. А кто выиграл, распри между участниками, уже не имело никакого значения.

Недавно я получила приглашение от «Первого канала» спеть на вечере, посвященном юбилею «Фабрики звезд». Но первой же моей реакцией было: «Нет, я не буду». Мне звонит редактор и говорит: «Вы одна из самых ярких участниц, очень успешный пример. Вы состоялись в профессии. Не могли бы вы спеть?» А потом мой молодой человек сказал : «А почему нет?» Но я сначала отказалась, а уже потом подумала.

Мне стало даже интересно, что там так болит у этого 17-летнего ребенка, которого я пронесла с собой через все это время, что он отказывается идти петь свою песню на «Первом канале» в прайм-тайм. Я потом ходила работала с психологом.

Но, вообще, «Фабрика» – это удивительный, уникальный для меня опыт работы над собой. Примерно такие отношения у Дакоты с этим проектом.

Рита Дакота, песни

— Композитор обычно говорит про свои песни: «Это все мои дети, и я их всех одинаково люблю». Но если честно, какие-то композиции я люблю сильнее. Я плохая «мать».

Прежде всего хочу сказать про песню «Полчеловека», после исполнения которой, я, как говорят в американских фильмах, проснулась знаменитой. Количество моих подписчиков увеличилось вдвое. Только за сутки было зафиксировано около миллиона просмотров.

После «Фабрики» я никак не фигурировала в мире большой музыки, а пела только в андеграундных группах. И для меня было неожиданно проснуться с такими просмотрами. Тогда я поняла священную силу Интернета. Ребята из русского сегмента Инстаграма говорили мне, что это была самая часто упоминаемая песня в этой соцсети. Я благодарна этой композиции за то, что она действительно поделила мою жизнь на «до» и «после». Ведь я проснулась уже артистом, с предложениями концертов и рекламой.

Также я очень люблю свою песню «Мантра» — в ней есть что-то мистическое, шаманское. Я ее «начинэрила». Иногда ты пишешь песню, наутро переслушиваешь ее и не помнишь, ты ли это написал или нет. Она ко мне просто пришла.

Некоторые песни я сидела и писала – рифмовала одно слово с другим, соединяла один аккорд с другим. Во время создания этой композиции, я находилась в каком-то медитативном состоянии, не помню сам процесс. Наутро мне казалось, что это совсем не мой голос, что я по-другому играю на музыкальном инструменте.

И на концертах под эту песню люди буквально падают в обморок, настолько она энергетически заряжена. Внутри моего фан-клуба уже ходят шутки на эту тему. Понимают, что инсценировать такое невозможно.

А еще на этой песне вечно вырубается свет, выключается микрофон, рвутся струнные гитары. В общем, происходит какая-то мистика. Это единственная песня в моем репертуаре, которая не про любовь, не про социальные проблемы, а про жизнь.

Люблю песню «Стая китов», которая своего рода как маяк для людей, не готовых согласиться на меньшее. Это произведение про то, что если ты находишься внутри деструктивных отношений, то можешь выйти из них и быть счастливым потом. Если ты позволишь себе отгоревать, отболеть, все проработать, не выпрыгивая в новые, не заклеивая ими как пластырем старые раны, то к тебе придет большая награда. И уже в следующих отношениях все сложится по-другому.

В прошлом году 19 июня у меня вышел альбом «Стая китов». И в этот день несколько сотен людей набили себе татуировки с китами в честь этого события. В СМИ и соцсетях шутили, что это секта. Но это добрая секта – про любовь и поддержку друг друга. Я прямо плакала несколько дней, осознавая, что люди настолько прониклись альбомом. У меня тоже, кстати, есть татуировки.

И эта любовь внутри фан-клуба, конечно, бесценна, и ее не заменят никакие рейтинги и награды. Этого не купить. Мне безумно повезло с поклонниками, это уникальные люди. Я счастливчик, очень дорожу их любовью и доверием. И в целом все, что я делаю, — это для них и про них. А эта идея объединения – это в целом то, ради чего я делаю музыку. Потому что музыка ради музыки мне давно не интересна. Мне важно, чтобы за ней стояло что-то еще. И у нас со слушателями все именно так.

Ну и как всякий артист, которому задают вопрос о любимой песне, я назову последнюю. Сейчас работаю над новым материалом и очень жду момента, когда смогу показать свои произведения людям.

Рита Дакота попала в больницу на Бали

— По-моему, таким образом со мной жестко поговорила Вселенная. Когда ты не умеешь отдыхать и занимаешься никому не нужным трудоголизмом, самопожертвованием, выходишь служить людям не из ресурса, а из страха и потому что «так надо», то ничего хорошего не происходит. Состояние жертвы — это нехорошо. Поэтому у меня таким жестким методом остановили. И я сказала себе: «Ок, я услышала и все поняла». Не стала сопротивляться, геройствовать, а честно приняла ситуацию и перенесла свое выступление в «Крокус Сити Холл». У меня был практически продан зал, но пришлось изменить дату концерта. Для любого артиста это потрясение. Я долго плакала на эту тему. Мне казалось, что я всех подвела: команду, себя, свою музыку, поклонников, которые меня ждали.

Но я понимаю, что Бог не бывает неправ. Если мне не надо было быть в этот день на сцене «Крокуса», то, наверное, это все правильно. Ок, я принимаю это с благодарностью и думаю о том, как я могу использовать это время, чтобы сделать что-то полезное для людей. Мне же запретили летать.

Я работала над курсом по медитации, который помог очень многим. У нас учится более 3 000 человек, которые меняют свои жизни. За это время я выпустила песню, придумала концепцию клипа, социального проекта. Написала несколько новых произведений, уже отправила их на аранжировку. Я потворила от души.

А еще занималась своим здоровьем. К слову, мне говорили, что нужно делать операцию. Но все рассосалось само, я не стала ничего делать. Я сейчас хорошо себя чувствую, мне снова разрешается летать. В конечном итоге концерт в «Крокусе» состоится 13 октября. Так получилось, что площадка и организаторы пошли мне навстречу. А для поклонников я придумала приятные бонусы, закрытый ужин для тех, кто тогда не сдал свои билеты. Короче, я все отработаю.

Рита Дакота, дети

— Мия – это, конечно, мультяшный персонаж. Вообще, я считаю, что любая женщина – это супергерой. У меня невероятный ребенок, который учит меня чему-то каждый день, хотя казалось бы, что должно быть наоборот. Мы окружены большим количеством друзей, которые за ней записывают и говорят: «Если бы я не был свидетелем этого диалога, я бы никогда не поверил, что трехлетка может это сказать».

Недавно у нее спросили: «Миечка, ты счастлива?» Она ответила, что да, «У моей мамы очень интересная жизнь. И она везде берет меня с собой». Или, например, задали вопросы: «Ты хочешь быть певицей, актрисой, танцовщицей, как мама?» Она ответила отрицательно и сказала: «Можно я буду просто Мией?» Мы же привыкли определять себя по социальному, профессиональному статусу. Я певица, я жена. Но мы – это не наша профессия, окружение, принадлежность к какой-то социальной группе. Мы просто что-то другое. И это так круто, потому что я забываю, что иногда я просто Рита.

Рита Дакота, развод

— Развод Дакоты – это уже «баян». Мне кажется, что эту новость уже обсудили все. Я его переживала, как все люди переживают стресс: была в шоке, не принимала, злилась, то, есть прошла все привычные стадии переживания, о которых говорят психологи. Я побывала на всех психологических этапах : пожалела себя, начинала утро с бокала вина, рыдала, ненавидела его, потом себя, весь мир, затем принимала ситуацию и снова проваливалась в агрессию. В общем, была бабой, с которой очень плохо поступили.

Что мне помогло? Во-первых, не соглашаться на меньшее. Это я могу посоветовать каждой девочке от души, столкнувшейся с абьюзом, жестоким отношением любого рода. Нужно уходить и выбирать себя. К сожалению, в современном обществе транслируются другие ценности, например, любой ценой сохранять семью ради детей. Это не я должна хранить любовь, а наоборот. Отношения ведь созданы для того, чтобы мне было хорошо.

Моя мама ушла от абьюзера в 48 лет с одним чемоданом и с переноской с котом, без копейки денег. Мы сняли ей квартиру. Это было задолго до «Полчеловека», я тогда пела в рок-группе и едва сводила концы с концами. Мы сняли «ушатанную» однушку, перестилали пол, обтягивали дешевой тканью старую мебель. Я помню этот жуткий период, когда мама плакала, но тоже выбрала себя. В любом возрасте нужно выбирать себя. А потом мама встретила другого мужчину, с которым счастлива в отношениях и по сей день. Она живет в шикарной квартире, молодо выглядит, довольна жизнью. И от этого ее решения выиграли все.

Я тоже счастлива, никогда не думала, что все может так повернуться, и я могу оказаться в той точке, в которой нахожусь сейчас. Ты никогда не проиграешь, если пойдешь дорогой души, без компромиссов, будешь чувствовать, где истина и Бог, как бы это высокопарно ни звучало.

Сейчас мы в хороших отношениях с бывшим мужем, дружим, воспитываем ребенка. Мия наполнена огромным количеством любви. Когда уже все переболело и встало на свои места, мы попытались сохранить максимально уважительные и дружеские отношения. Можно выйти из некрасивой ситуации красиво.

Рита Дакота и ее парень

— Я очень счастлива в личной жизни и хотела бы сказать, что мне очень повезло. Но мы с Федей (режиссер Федор Бологай — прим. ред) эти отношения создавали, мы их «накармячили» – от слова «карма». Мы очень много учимся, растем, посвящаем время работе над собой. Есть замечательная китайская мудрость: «Человек на вершине горы туда не упал». Мы с Федей многое прошли.

Наши друзья ржут, что у нормальных людей отношения начинаются с романтических походов в кино, путешествий вдвоем, сказочных вечеров, ресторанов. Наши же начались с тренингов: мы все проработали, подружились, поузнавали друг друга изнутри, поняли, совпадают ли наши ценности или нет, какие у нас глобальные планы на жизнь. То есть, подошли к решению вопроса глобально. И хочется думать, что мы чуть-чуть шарим в этом. Потому что у нас здорово получается жить вместе, творить, воспитывать ребенка. Это все результат большой работы над собой и над отношениями.

Рита Дакота до и после пластики

— В моей жизни была одна единственная операция – это липосакция. Но признаться честно, я об этом жалею. Мне кажется, что у женщины, которая развелась в течение года, должны спрашивать штамп в паспорте, чтобы в это время ее не брали ни в одну клинику пластической хирургии. Все шутки на тему того, что женщина поменяла прическу, значит, развелась – это правда. Когда девочки разводятся, и уровень боли зашкаливает, кажется, что дело, конечно, в тебе. Что нужно срочно в себе что-то изменить, и в следующих отношениях уже ничего плохого не случится. Мол, муж меня разлюбил, потому что я недостаточно привлекательна: пойду себе нарощу волосы, губы, сиськи. Сколько моих знакомых девочек после развода вставляли себе грудь, а потом вытаскивали ее. Это все отдельная история.

У меня скоро выйдет песня на эту тему «Тело — храм». Я ее написала давно, но долго не решалась показывать, потому что это больная для меня тема, вызывающая много вопросов. Там есть такие слова: «Если мое тело – храм, то почему так больно там?».

Тогда я только как полгода родила ребенка. Ты еще кормишь грудью, гормональный фон не восстановился, и ты не можешь похудеть, потому что родила человека, а не потому что ты ленивая и с тобой что-то не так. К сожалению, не нашлось того, кто бы мне сказал: «Рита, подожди год, все придет в норму, и ты похудеешь сама».

Мой бывший муж через две недели после развода стал встречаться с фитнес-моделью. А ты толстая и сидишь с ребенком… Поэтому лучшая идея, которая приходит в голову, это – «Пойду этот жир, отсосу». Тем более мои подружки так делали и получилось неплохо. К счастью, мне попался хороший доктор, за здоровье которого я молюсь.

Потому что в плохом варианте не обходится без последствий. Это нездоровая идея – пытаться в себе что-то изменить сразу после родов. Дайте себе время прийти в норму. Я уверена, что если бы так случилось, то я бы пришла в свой вес.

Рита Дакота, где живет

— Мой дом – там, где моя семья. Я живу везде: в Беларуси, России, на Бали, сейчас мое семейство там. Но скоро вернемся обратно в Россию…

А с жильем связана одна забавная история. Мне очень важно менять локацию. Я – творец, а оседлый образ жизни сразу же бьет по вдохновению. Я только доделала квартиру в Москве, вложив в нее много сил, времени, денег, энергии, а потом подумала, что нужно искать что-то другое. Ремонт и вечная стройка для меня – это процесс обновления.

Рита Дакота, последние новости

— У меня вышел трек «Карандаш». И в самое ближайшее время мы выпустим на него клип, причем необычный. Мы должны были снимать видео с большой съемочной командой из 12 человек на острове Сумба. Одним из участников нашего коллектива являлся оператор, который снимает для National Geographic.

И в самый последний момент перед вылетом я все отменила. Все покрутили пальцем у виска: «Ты, что, дура?» Но я почувствовала, что могу снять сама все на телефон, чтобы показать людям: «Не нужно ничего иметь, чтобы творить». Эта песня была записана дома на диване, в квартире моего друга Ромы. Клип на нее снят на обычный телефон без режиссеров, сценаристов, монтажеров.

Это видео о том, что искусство всегда вытаскивает тебя. И ты не один, пока с тобой твое творчество. И вы тоже так можете. Так может каждый. И когда я это сочинила, у меня прямо были мурашки по коже. Это для меня такое послание с неба: «Да, ты права. Молодец, продолжай в том же духе».

Когда я вернусь в Россию, у меня начнется тур. Я поеду сразу с концертами по разным городам. 3 октября мы откроем его сольником в Москве и закроем 3 декабря выступлением в Питере.

Ожидаются крутые социальные проекты, в том числе и для женщин. Поделюсь своим опытом, покажу своих лучших учителей, чтобы с ними можно было связаться.

Будут и телевизионные проекты, куда меня также пригласили. Я надеюсь, что ожидается очень интересный творческий год. Я заряжена на хорошее, остров переполняет меня эмоциями. И я возвращаюсь обратно с энергией творить и созидать.

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