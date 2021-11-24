«Чтобы остановить поток мракобесия!»: Гузеева оправдалась за свои слова о Гаркалине, что он якобы не прививался

Лариса Гузева написала об этом в обсуждении в Сети.

В ночь на 20 ноября после осложнений, вызванных коронавирусом, умер известный артист Валерий Гаркалин. «Он был непривитый. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», — написала Лариса Гузеева в Instagram, дав повод для разговоров.

При этом дочь актера заявила, что ее папа был привит трижды. Ну а продюсер Евгений Фридлянд и вовсе сказал, что сертификат Гаркалина был куплен. Некоторые паблики зачем-то приписали эти слова ведущей шоу «Давай поженимся!»

После этого на Ларису Гузееву обрушилась волна критики, которую актриса сдерживает с трудом, а после выхода шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым памяти Руслановой и Гаркалина ей пришлось оправдываться на своей страничке в Instagram.

«В полемике с беснующимися ковид-диссидентами я ответила, что Гаркалин не прививался! Ответила в пику! Не зная, привит он или нет на самом деле! Но только для того, чтобы остановить поток антипрививочного мракобесия! Я не стремилась уличить Валерия, а, наоборот, хотела защитить его от своры сумасшедших, которая за счет его имени хотели доказать свою правоту», — объяснила она.

Ее огорчило, что ведущий шоу не позвонил ей и не поговорил с ней лично на эту тему.

«Да, мы лежали в соседних палатах. Но мы физически не имели возможности контактировать друг с другом. И даже приветы передавали только через медсестру. Официально заявляю: я никогда и нигде не говорила, не писала постов о том, что Гаркалин покупал сертификат о вакцинации. И уж тем более, не заявляла о том, что он поделился со мной такой информацией», — написала Лариса Гузеева.

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