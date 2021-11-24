Беспокоится о влиянии Голливуда: Брэд Питт — об участии 15-летней Шайло в светской жизни

Актер рад, что Шайло становится уверенее, но продолжает беспокоиться за подростка.

Брэд Питт рассказал, как относится к появлению на красной дорожке дочери Шайло. Ему нравится и одновременно тревожно наблюдать за взрослением девочки.

«Брэд не хочет, чтобы она так быстро росла, но он горд видеть ее на красной дорожке. Шайло становится уверенной в себе. Конечно, он беспокоится о влиянии Голливуда на всех своих детей, но он доверяет Анджелине в этом вопросе», — рассказывает приближенный к актеру изданию In Touch.

Его экс-супруга Анджелина Джоли часто появляется на публике с их общими биологическими и приемными детьми. Актер признается, что раньше с тревогой наблюдал за происходящим и подозревал, что Джоли использует детей в целях самопиара. Однако сейчас Питт смирился с поведением бывшей жены.

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