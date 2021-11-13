«Стриптизерши изменили мою жизнь!»: Брэд Питт рассказал, как началась его актерская карьера

Брэд Питт рассказал, как началась его актерская карьера. Он родился в религиозной семье и изучал журналистику. Однажды он понял, что это не его, и уехал в Лос-Анджелес. А когда родители узнали, что Питт хочет стать актером, вовсе лишили его финансовой поддержки.

В «Городе ангелов» у будущей звезды не было ни денег, ни связей. Он хватался за любую работу. Так он попал водителем в стриптиз-клуб. Именно там он сдружился с одной из девушек, которая познакомила Брэда Питта с нужным человеком – актером и преподавателем актерского мастерства Роем Лондоном.

«Стриптизерши изменили мою жизнь!» — поделился Брэд Питт с изданием Mirror.

Лондон помог получить актеру первую роль. В 2020 году Брэд Питт получил Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде».

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