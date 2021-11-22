«Она правда такая худая или это фотошоп?»: Дубцова поделилась фото в пикантном мини-платье

Ирина Дубцова поделилась фото в пикантном мини-платье. Певица опубликовала фото с отпуска на Мальдивах. Однако, не смотря на летнее фото, артистка поделилась, что уже скучает по снегу.

«Доброе утро! Хочу снег красивыми хлопьями и елку наряжать. Где обещанный снегопад?» — подписала фото Дубцова в своем Instagram.

Аудитория активно поддержала диалог с певицей о погоде, но многие обратили внимание на стройную фигуру Ирины.

«Она правда такая худая или это фотошоп?», «Обаятельная девушка», «Какая красивая», — восхитились поклонники певицы.

За последний год певица сильно похудела. Дубцова говорила, что не комплексует по поводу лишних килограмм, однако однажды решила, что пора меняться. Артистка похудела на 18 килограмм и теперь радует поклонников роскошными формами.

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