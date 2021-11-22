«И булки сзади показала, и пирожок спереди»: пассия Харламова в «голом» монокини разделась у зеркала

Пока Кристина Асмус скрывает очередного кавалера, ее бывший муж, резидент Comedy Club Гарик Харламов, появляется на публике в компании 28-летней подружки. Поговаривают, что юморист просто без ума от Екатерины Ковальчук. И это не удивительно! В «голом» монокини актриса сверкнула сразу всеми своими прелестями на фото в микроблоге. Она утянула крепкий зад тесными трусиками, стиснув «пирожок» спереди.

«И булки сзади показала, и пирожок спереди», «Свой орешек так поделила, трусики аж впились в прорезь», «Шикарный задик, есть что пощупать», «Гарик-то не зря влюбился! Он знаток мучного», «Харлашка на диете, теперь разве что такими ватрушками может полюбоваться», «Ради молоденькой даже Гарик на диету сел», «С Асмус был кабанчиком, а теперь такой мачо», «Попка воздушная, на взбитых сливках??», «Шикарный вид сзади, просто топчик!! Сладкая конфетка», «Озорница!», «Харлашка аж вспотел», — написали фолловеры.

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