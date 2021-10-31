«Эу! У Асмус булки скромнее?»: пассия Харламова в стрингах повернулась к народу «взбитым орешком»

Екатерина Ковальчук показала на пляже свою «пышечку», намекнув, чем так очаровала Гарика.

Новая подруга резидента Comedy Club Гарика Харламова у всех на слуху. Поклонники штурмуют страничку актрисы в Instagram, придирчиво рассматривая все пляжные снимки красавицы-блондинки. Многие фанаты сошлись во мнении, что юмористу нравится определенный женский типаж. Ведь нынешняя пассия комика как две капли воды похожа на его бывшую жену Кристину Асмус.

К слову, 28-летняя Екатерина Ковальчук, как и экс-возлюбленная юмориста, своего тела не стесняется. В ее микроблоге есть кадры, на которых актриса позирует полностью обнаженной. А вот на пляже блондинка позировала в мокрых стрингах, изящно утянув «сдобные булочки». Фанаты актрисы тут предположили, что именно такими пышными прелестями Ковальчук очаровала Гарика.

«Эу! У Асмус булки скромнее?», «Трусики аж трещат», «И где только Гарик их всех находит?? Какие-то одинаковые девицы», «Любит Харлашка стройняшек, чтобы пощупать ребра было можно», «Тут откармливать и откармливать», «Зато характер наверное лучше, чем у некоторых! Сразу видно, что милашка», «Талия тонка, а задница-то ого-го!», «Прелесть какая, Гарик видел??», «Морская русалка», — пишут фолловеры.

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