«Сладко стиснула пилюльку»: Муцениеце в трусах с прорезями спереди обваляла в песке свои рельефные «колбаски»

Бывшая жена «мажора» Павла Прилучного ранее призналась, что у нее был секс после развода.

Агата Муцениеце ложной скромностью не страдает. В недавнем интервью бывшая жена «мажора» Павла Прилучного призналась, что у нее был секс после развода. Актриса из фильма «Тобол» даже пыталась построить новые отношения, но позже поняла, что поторопилась. По словам Агаты, она чувствовала себя не в своей тарелке, когда дело дошло до интима. За годы брака Муцениеце привыкла к мужу, и вполне естественно, что она чувствовала себя, мягко говоря, неуютно в постели с другим. Как позже призналась сама актриса, ей казалось, что она изменяет Павлу.

Ну а «горячие» пляжные снимки Агаты Муцениеце в мини-бикини и вовсе вызывают у мужской части подписчиков актрисы в Instagram легкое удушье. Так, в тесных трусиках-танга экс-жена Павла Прилучного сексапильно стиснула гром-бедра, утянув свой «пушистый одуванчик».

«Сладко стиснула пилюльку», «Мда… не каждая бы так откровенно всем поведала о сексе после развода! Ну и так понятно, что интим был, но все-таки!! Такое принято скрывать», «Прилучный по старой памяти-то пребывал в неистовстве, узнав, что его бывшая увлеклась другим??», «У него свои дела и другие отношения! Оба свободны, с кем хотят, с тем и встречаются», «Имеет право заниматься этим, вам-то какое дело», — пишут фолловеры.

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