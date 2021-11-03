«Заткнула тряпицей пирожок»: Муцениеце в стрингах сексапильно сжала «булки», вильнув крепким задом

Поклонники не перестают восхищаться пляжными снимками Агаты Муцениеце. Многие уверены, что экс-возлюбленный актрисы из фильма «Тобол» Павел Прилучный «кусает локти, оставшись ни с чем». После развода Агата заметно похорошела и постройнела. В тесных трусиках Муцениеце то и дело сверкает своим крепким «орешком», демонстрируя сногсшибательную фигуру на зависть даже более юным девицам.

Примечательно, что лайком под «горячим» снимком Агаты Муцениеце в тесных стрингах отметился и бывший муж Екатерины Климовой. Судя по всему, Гела Месхи не смог пройти мимо такого «сочного» летнего кадра, не восхитившись красотой Агаты.

«Глянь! Бывший Катюхи Климовой уже тут как тут — подсуетился, лайки расставляет», «Месхи тоже сдобные булочки оценил??», «Заткнула тряпицей пирожок», «Они просто вместе в «Ледниковом периоде» танцуют, причем тут «пирожки» и секси-позы», «Оголодавшие булки стринги поглотили», «Ну Агата! Горячая мамочка», «Прилучный всплакнул, глядя на эти пышные прелести??», «Пашка-то, небось, теперь локти кусает», «А наш «мажор-то« такую бэйбу упустил», «Лучшая!! Попка — огонь!» — написали пользователи на фан-страничке актрисы.

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