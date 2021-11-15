«Наша Алла!»: Пугачева в коротком платьице покрасовалась в замке в Грязи, впечатлив красотой Газманову

Алла Пугачева в мини-платье в стиле Chanel и туфлях-лодочках на каблучках впечатлила не только Аниту Цой, но и жену именитого музыканта и певца Олега Газманова — Марину Газманову. 52-летняя бизнес-леди рассыпалась в комплиментах, по достоинству оценив стильный образ Примадонны.

В замке в подмосковной деревне Грязь певица позировала на фоне панорамного окна вместе с молодым мужем шоуменом Максимом Галкиным. Примадонна изящно подчеркнула стройность ног, примерив платьице выше колен и сделала ставку на изящных тонких щиколотках. Особое внимание артистка уделила прическе — блестящим гладким локонам с челкой-шторкой.

«Неожиданно хорошо! Мы стали чем-то похожи!» — пошутила Анита Цой, намекнув на струящиеся гладко-«отутюженные» локоны Примадонны. «Какая красавица, наша Алла!» — вторит певице Марина Газманова.

А вот восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу парочка в микроблоге не показала. Многие поклонники тут же предположили, что вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным Примадонна собралась на вечеринку. Уж слишком торжественно она оделась для домашнего уикенда с семьей. А может быть сама Алла Пугачева будет встречать гостей? Никаких подробностей ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале раскрывать не стал.

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