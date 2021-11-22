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Отказывалась ехать в больницу: названа причина смерти Нины Руслановой

Актриса скончалась на 76-м году жизни.

Отказывалась ехать в больницу: названа причина смерти Нины Руслановой
Нина Русланова. Фото: Global Look Press

Накануне в Москве умерла актриса Нина Русланова. Ей было 75 лет. Причиной смерти стал коронавирус.

Две недели назад звезда «Собачьего сердца» почувствовала недомогание, ей стало сложно дышать. Но в больницу актриса ехать отказывалась. Тем не менее, 11 ноября ее госпитализировали с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Также актрисе диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени. Медики боролись за ее жизнь десять дней. Об этом сообщает Пятый канал.

Добавим, ранее Станислав Садальский отметил, что перед смертью Русланова сильно страдала, была всеми забыта, что, по его мнению, и привело к трагедии.

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