Страдала перед смертью: как прошли последние дни Нины Руслановой

Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет. Последние две недели своей жизни звезда «Собачьего сердца» провела в реанимации больницы имени Сеченова. Туда ее госпитализировали с коронавирусом. У нее диагностировали нарушение сердечного ритма, а также пневмонию и сильное поражение легких.

По словам Станислава Садальского, Русланова сильно страдала, была всеми забыта, что, по его мнению, и привело к трагедии. Он отметил, что никому бы не пожелал такой тяжкой участи.

«Это естественный процесс, потому что умираешь оттого, что тебя забывают. Сегодня был ты нужен, необходим, а потом тебя забывают. Нина очень переживала свою беспомощность. Я только желаю, чтобы такого конца ни у кого из артистов не было. Очень тяжело уходить, когда ты без сил», — цитирует артиста Пятый канал.

Добавим, Русланова перенесла два инсульта — в 2009 и 2014 годах. Заботилась о ней дочь Олеся.

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