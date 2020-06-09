СМИ: звезда «Собачьего сердца» Нина Русланова госпитализирована в Москве

Звезда картин «Собачье сердце», «Мой друг Иван Лапшин», «Завтра была война» Нина Русланова попала в больницу. У актрисы, которой сейчас 74 года, возникли, по предварительным данным, проблемы с сердцем.

Отметим, что за последнюю неделю к Руслановой часто приезжали медики в ее квартиру. Они не раз предлагали звездной актрисе поехать в больницу и пройти плановое обследование, но она упорно отказывалась это делать. Актриса утверждала, что с ней все в порядке и ей вовсе не надо в клинику.

Добавим, что ближайшие несколько недель Нина Русланова проведет в больнице. Сейчас она находится в одной из столичных клиник, где медики делают все возможное, чтобы ее состояние стабилизировалось, сообщает «Рен-ТВ».

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Любопытно, что позже дочь Руслановой, Олеся, опровергла информацию, что ее мать в больнице. Сейчас, как утверждает Олеся, ее мать дома и с ней все в порядке, пишет РИА Новости.