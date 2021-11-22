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«Женщина неземной красоты!»: Анна Нетребко пообщалась с Моникой Беллуччи за кулисами миланского театра

Оперная дива побывала на моноспектакле звезды.

«Женщина неземной красоты!»: Анна Нетребко пообщалась с Моникой Беллуччи за кулисами миланского театра
Анна Нетребко. Фото: Global look press

Очень часто Анна Нетребко на гастролях посещает местные достопримечательности, погружается в культуру и искусство страны, в которой пребывает.

Сейчас оперная дива находится в Милане, где радует публику своими выступлениями, и не отказала себе в удовольствии побывать на спектакле Моники Беллуччи.

«О, Моника! Она женщина неземной красоты! Не только в кино, но и наяву! Моноспектакль (на итальянском) «Письма Марии Каллас», — рассказала Нетребко подписчикам микроблога.

Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

От выступления знаменитой итальянки Нетребко осталась в восторге. Дива смогла лично поделиться впечатлениями с актрисой, пробравшись к ней в гримерку.

И, разумеется, сфотографировалась с одной из самых красивых женщин кинематографа на память.

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