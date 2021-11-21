Впервые за 74 года одна: Елизавета II отметила годовщину свадьбы

В этом году Елизавета II и принц Филипп отметили бы 74-ю годовщину свадьбы. Они стали супругами 20 ноября 1947 года. На королевской свадьбе присутствовали две тысячи гостей, а 200 миллионов человек слушали, как проходит служба по радио BBC. А спустя пять лет принцесса взошла на трон и пожаловала мужу титул герцога Эдинбургского.

Принц Филипп умер в апреле этого года, не дожив до своего 100-летия буквально два месяца. 10 июня он отметил бы вековой юбилей. Годовщину со дня свадьбы Елизавета II отметила в одиночестве. Об этом пишет Insider.

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Напомним, в середине октября появились пугающие новости о том, что Ее Величество была госпитализирована. По совету врачей, королева отдохнула две недели и уже приступила к работе. Накануне она провела первый за долгое время прием в Виндзорском замке.

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