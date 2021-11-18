Пошла на поправку: Елизавета II провела первую встречу после недомогания

Накануне Елизавета II не смогла принять участие в мероприятии по случаю Дня памяти павших из-за растяжения спины. До этого Ее Величество перепугала британцев, попав в больницу. Тогда врачи посоветовали ей отдохнуть две недели и отказаться от рабочих поездок и встреч.

Королева прислушалась к медикам и отменила визит в Глазго, где проходил саммит ООН по климату, а также пропустила воскресную службу в церкви.

Теперь Ее Величество пошла на поправку. Накануне она приняла в Виндзорском замке генерала Британской армии Николаса Патрика Картера.

95-летняя Елизавета II приветствовала офицера в Дубовой комнате Виндзорского замка. Для встречи она надела ярко-зеленое платье с желтыми и белыми цветами. Об этом сообщает CNN.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.