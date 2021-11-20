Костюшкин в «Шоумаскгоон» назвал женщину, которая по ночам целует его фотографии

И это не его жена Юлия.

Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин стал участником популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон». Певец – явный фаворит программы. Несмотря на то, что он получил меньше всех баллов за выступления – его яркости было не занимать. В каждом выпуске Костюшкин представал в необычных образах.

Комментируя выступление Алисы Мон – Стас признался, что эта женщина по ночам целует его фотографии.

«Да, это правда, — подтвердила артистка. – Но после таких слов ты просто обязан на мне жениться».

Напомним, на НТВ стартует финал «Шоумаскгоон». Совсем скоро мы узнаем, кто победит в популярном проекте. Основной спор развернется между 18-летней Дианой Анкудиновой и бывшей солисткой группы «Сливки» Кариной Кокс.

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