«Добрый, такой порядочный»: Карина Мишулина вспомнила, каким был Валерий Гаркалин

Отец актрисы – Спартак Мишулин – долгое время играл в Театре сатиры вместе с недавно ушедшим артистом.

Звезда сериала «Физрук» Карина Мишулина поддержала оставшуюся без отца дочь Валерия Гаркалина. Артист скончался от последствий коронавируса.

Коллеги народного артиста Валерия Гаркалина потрясены смертью знаменитости. Дочь Спартака Мишулина не понаслышке знает, что такое терять отца. Поэтому Карина Мишулина выразила соболезнования семье Гаркалина.

«Царство ему небесное. А дочке нужно держаться. Сил ей. Она ведь одна осталась. И мама не так давно ушла. И вот теперь папа… Поэтому сил, терпения ей», – пожелала Мишулина в разговоре с Teleprogramma.pro.

«Печально, конечно. Жалко, хороший был актер. Светлый, добрый, такой порядочный. Замечательный человек и прекрасный отец. Жалко, что такие люди рано уходят», – отметила актриса.

Карина Мишулина вспомнила, как отец играл на одной сцене с Валерием Гаркалиным.

«Он работал в Театре сатиры с папой, по-моему, с 1988 по 2001 год. Играли вместе в «Горячем сердце» и других спектаклях», – рассказала Карина.

Отметим, у Валерия Гаркалина осталась дочь Ника. Наследница артиста родилась в 1983 году и стала театральным продюсером.

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