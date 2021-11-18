Меган Маркл вспомнила, как забиралась в свою старую машину с неработающей дверью

В свою бытность актрисы у будущей герцогини не было возможности купить новый автомобиль.

Став гостьей «Шоу Эллен Дедженерес», герцогиня Сассекская Меган Маркл приехала в то же здание студии Warner Bros., где когда-то снималась в качестве актрисы. 40-летняя дама тут же ударилась в воспоминания о своих прослушиваниях, в том числе и неудачных.

Жена принца Гарри рассказала ведущей, что в те времена она ездила на стареньком Ford Explorer Sport, который «жил своей жизнью». Ключ водительской двери не работал, и актрисе пришлось изобрести неординарный способ попадания в машину.

«Я специально парковалась на задней части стоянки, открывала багажник, затем залезла в него, закрывала его за собой и ползла через все сиденья к рулю», — со смехом рассказала Меган.

По ее словам, так она и каталась на работу. У нее был заготовлен план, что если кто-нибудь подойдет и спросит, что она делает, можно отшутиться, будто ищешь что-то в багажнике.

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