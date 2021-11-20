«Весь ресторан замер»: Екатерина Волкова вспомнила, как получила предложение руки и сердца

Исполнительница роли Веры Ворониной – Екатерина Волкова – разметила на личной странице архивный снимок с мужем. Звездная пара позировала на прогулке в Париже. Примечательно, что под фото артистка рассказала о самом трогательном моменте в ее жизни.

Волкова вспомнила трепетную историю их любви с бизнесменом Андреем Карповым.

«После вчерашнего поста (что мало свадеб вокруг) получила трогательное сообщение в директ от молодого человека. Он планирует сделать предложение своей возлюбленной и просит моего совета, как сделать это событие незабываемым», – призналась Екатерина.

Волкова рассказала, как сама получила предложение выйти замуж.

«Свое предложение руки и сердца я получила в Париже. Дело было в ресторане, где официанты помимо обслуживания столиков поют оперные арии (все они профессиональные певцы). Андрей договорился с одним из этих ребят. К нам подошли все официанты с красивой лирической арией, Андрей встал на колено и достал кольцо. Весь ресторан замер в ожидании моего ответа…», – вспомнила актриса.

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