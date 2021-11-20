«Руковожу школой»: Ирина Слуцкая поделилась своими занятиями после завершения спортивной карьеры

Среди последних публикаций личного микроблога спортсменки Ирины Слуцкой появилась запись, в которой телеведущая рассказала о своих увлечениях и обязанностях.

После завершения спортивной карьеры Ирина не сидит на месте и активно работает на благо других людей.

«Моя жизнь после спорта. Заметила, что многие люди часто мучаются вопросами: «Куда себя применить? Чем заняться? Как найти дело, которое будет нравится и при этом приносить пользу окружающим?», – призналась Ирина.

Слуцкая рассказа, что она стала многозадачной.

«Друзья, у меня все наоборот. Мой главный вопрос: «Где взять время на все, что мне хочется?!». Часто меня спрашивают о моей текущей основной деятельности. Рассказываю», – добавила Слуцкая.

«Я воспитываю троих деток (младшей дочке Кире два года), руковожу школой фигурного катания для детей, провожу мастер-классы по фигурному катанию и северной ходьбе по всей России, провожу сборы для молодых профессиональных фигуристов и для любителей по всей стране, участвую в различных программах на ТВ и на радио, даю интервью, являюсь создателем и руководителем Доброфиз. Это союз, который поддерживает спорт во всех уголках нашей страны», – похвасталось фигуристка.

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