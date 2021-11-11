«Ни один мой рекорд не дает мне привилегии»: Слуцкая снова заговорила об отсутствии пенсии

По словам двукратного призера Олимпиад, она тратит сейчас то, что заработала во время карьеры.

Фигуристка Ирина Слуцкая в Instagram заявила, что регулярно слышит в свой адрес вопрос о пенсиях. Многие считают, что спортсмены после окончания карьеры живут за счет государства. По ее словам, это далеко не так.

«Ни одна моя регалия, ни один мой рекорд (один из которых никто еще до сих пор не побил) не дает мне право на какие-либо привилегии, выплаты, льготы, прибавки к пенсии. Поэтому я живу как все: оплачиваю налоги и ЖКХ без льгот, трачу то, что заработала». Ирина Слуцкая

По словам Ирины Слуцкой, она не жалуется на отсутствие пенсии. Как она заметила, до пенсии по старости ей еще далеко.

Напомним, что в программе «Антонимы» Ирина Слуцкая заявила, что не получает пенсию от государства, потому что у нее нет золотой медали на Олимпиаде. При этом олимпийские чемпионы получают деньги из специального фонда.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале