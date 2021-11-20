Уже сам держит головку: экс-звезда «Дома-2» Ирина Пинчук показала подросшего крошку-сына

Бывшая участница реалити «Дом-2» и «Остров героев» Ирина Пинчук с мужем и мамой улетела на недлительное проживание в Дубай. Разумеется, вместе с крошкой-сыном Давидом. Накануне малышку исполнилось четыре месяца, и молодая мамочка показала, как подрос ее первенец.

Пинчук запечатлелась вместе с мужем и сынишкой. Арай Чобанян взял кроху в ладони, и он уже самостоятельно смог держать голову. Как быстро растет мальчик, молодые родители едва ли успевают замечать. И лишь по фотографиям становится заметно и немного грустно от того, сколь стремительно летит время.

На тебу быстротечности времени накануне задумалась другая звезда «Дома-2» Алена Рапунцель. Красотка находится в ожидании второго ребенка, у нее уже шестой месяц, и она поразилась: ««Вроде недавно только забеременела». А уже скоро – в роддом.

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