«У нее был сложный период»: Алексей Глызин рассказал об отношении Марины Хлебниковой к алкоголю

Коллега и приятель Марины Хлебниковой — исполнитель Алексей Глызин — не остался в стороне и поддержал артистку, узнав о пожаре в ее квартире.

Глызин отметил, что давно знает Хлебникову. Алексей Сергеевич узнал о пожаре в квартире певицы от своего директора, когда вылетал из аэропорта Шереметьево в судьбоносный день для исполнительницы.

Глызин с сожалением признает, что в последнее время не так тесно общался с Хлебниковой. Хотя раньше коллеги были близки

«Неоднократно она приезжала ко мне на дачу. И вообще у нас всегда были такие замечательные отношения. Знаю ее много лет», — прокомментировал музыкант для Teleprogramma.pro.

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«В последнее время мы не общались. Ранее на разных мероприятиях, концертах, на съемочной площадке довольно часто виделись. Но в последнее время, конечно, это не случалось. Последний раз виделись до пандемии», — добавил Глызин.

Кода исполнитель узнал, что в крови пострадавшей при пожаре певицы обнаружили алкоголь, он заявил:

«У нее, как у любой женщины, есть свои слабости. Есть вещи, которые нам не понять».

Глызин заступился за Хлебникову. Музыкант не считает, что у певицы есть зависимость.

«Она всегда была яркой, популярной, для радио много джинглов записала. Она радостная и позитивная. Ничего плохого о ней сказать не могу точно».

Глызин назвал Хлебникову адекватным человеком. Певец уверен, что трагедия исполнительницы может случиться в семье любого человека.

«У нее был сложный период. Это свойственно людям с подвижной психикой. Нужно помочь, поддерживать и пойти на встречу», — резюмировал артист.

Напомним, ранее в крови пострадавшей при пожаре в собственной квартире Марины Хлебниковой обнаружили 0,82 промилле алкоголя.

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