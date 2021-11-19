Лежачий пожилого возраста: кто пострадал в пожаре вместе с Мариной Хлебниковой

Мужчину вынесли вместе с певицей из квартиры на носилках.

Вместе с певицей Мариной Хлебниковой в пожаре на улице Ратной в Москве пострадал некий мужчина пожилого возраста, который не мог самостоятельно передвигаться.

Известно, что этого мужчину, как и исполнительницу, вынесли из пожара на носилках сотрудники экстренных служб. Его личность сейчас устанавливается.

Заметим, что общая площадь пожара составила десять квадратных метров. Предварительная причина — замыкание электропроводки после ремонта, сообщают РИА Новости.

Напомним, что Марина Хлебникова с сильнейшими ожогами находится сейчас в реанимации. Она в НИИ им. Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии.

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