«Ну что за девочка?!»: постройневшая Лолита в леопардовом монокини сразила более молодых коллег

Певица выложила видео, на котором устроила танцы в откровенном наряде. Она смогла впечатлить Светлану Лободу и других звезд.

Лолита Милявская является популярной певицей. Она уже давно выступает на сцене и называет себя женщина без комплексов. Примечательно, что артистка в 2020 году пережила пятый развод. Она не скрывает, что сначала сильно переживала.

Но потом Лолита стала крутить новые романы. Более того, она похудела и стала выглядеть гораздо моложе свои лет. Ольга Бузова и другие молодые звезды не раз восхищались артисткой.

Обычно Милявская позволяет себе облегающие боди и мини-платья, когда выходит на сцену. Она не боится и оголяться. На этот раз певица запечатлела себя у бассейна в леопардовом монокини.

Она держала швабру и танцевала под хит Светланы Лободы. Артистка грациозно двигалась, демонстрируя стройные ноги и подтянутые бедра. Она без стеснения обнажила свои прелести на камеру.

Лолита призналась, что ей понравилась песня. А вот ее фигурой были восхищены многие коллеги, даже более молодые. «Ну что это за девочка?! И как ее зовут? Обожаю, а эти ноги!» — заявила Лобода. «Лолик, ты необыкновенная», — присоединилась Лолита Цой. «Модель!» — подчеркнула певица Polina. «Эпатаж высокого класса!», «Вы просто красотка», «Булки поглотили купальник! Но красивые булки», — стали писать пользователи Сети.

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