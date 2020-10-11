Марина Хлебникова объявилась в Instagram после двухмесячного перерыва

За несколько дней до этого поклонники начали бить тревогу, испугавшись за состояние артистки.

В прошлом году Марина Хлебникова призналась, что на протяжении нескольких лет борется с неизлечимой болезнью. Певица не уточнила, какой ей поставлен диагноз, но отметила: она не знает, сколько ей осталось.

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Еще до признания Хлебниковой, поклонники замечали нездоровую худобу. Переживания фанатов усугубились, когда звезда 90-х внезапно пропала из поля зрения аудитории: певица не только перестала давать концерты, но также исчезла из социальных сетей. На протяжении двух месяцев артистка не делала публикаций в Instagram, чем встревожила подписчиков. Поклонники знаменитости начали теряться в догадках, что могло произойти, и даже строили предположения о критическом состоянии певицы:

«Марина, переживаем за вас, вы вообще живы?! С вами что-то случилось?», — писали под предыдущим постом Хлебниковой встревоженные фанаты.

По всей видимости, до артистки донеслись тревожные догадки подписчиков: певица наконец разместила новую фотографию в своем микроблоге. Исполнительница хита «Какао» предстала в белом наряде, состоящем из кружевного сарафана и вязанной шляпки. На снимке певица задумчиво смотрит в сторону, обхватив руками колени. Звезда оставила длинные темные волосы распущенными и сделала легкий макияж.

«Недавно делали новую фотосессию. Хотели бы просмотреть фото?», — подписала фотографию знаменитость.

Фанаты облегченно выдохнули, и принялись делать комплименты Хлебниковой: