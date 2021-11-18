Светлана Иванова: «Я балую своих детей, потому что сама этого была лишена»

Светлана Иванова рассказала о своих проблемах, которые тянутся из детства. Несмотря на то что семья жила очень скромно, актриса вспоминает, что она была счастливым ребенком. Однако теперь Иванова старается баловать своих детей и часто не может им отказать.

«Например, мы жили очень скромно, мама редко могла позволить себе купить что-то, что я просила — игрушку какую-то или одежду из серии «как у всех». Поэтому у меня на эту тему какой-то пунктик, я балую своих детей, стараюсь удовлетворить все их хотелки, потому что сама этого была лишена… Тут и распутывать нечего, все очевидно. Наверное, они своим детям вообще ничего покупать не будут, потому что их заваливали игрушками…», — поделилась Светлана Иванова с изданием HELLO!

В прокат вышел фильм «Ряд 19» с участием Светланы Ивановой. По сюжету девушка летит в самолете с дочерью ночью. В салоне начинают происходить пугающие события, которые связаны с прошлым героини.

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