«Даже отказался от съемок»: Игорь Крутой забрал внука из роддома

Среди последних публикаций личного микроблога продюсера Игоря Крутого появилась запись, в которой знаменитость оказался в роддоме с огромный букетом роз.

Игорь Яковлевич поздравил своего сына Якова и невестку Валерию с рождением сына. Крутой отменил все дела, чтобы увидеть выписку первого внука из роддома.

«Сегодня очень важный и знаменательный день, по этой причине я даже отказался от съемок: сегодня мы забирали нашего малыша на четвертый день его жизни из роддома домой… Слава Богу, все прошло нормально (огромное спасибо моему Другу Марку Аркадьевичу Курцеру): внучок прекрасный!», – отметил композитор.

«Познакомился с родителями Леры, отметили это большое событие в квартире Яши и Леры скромно, по-домашнему… Мальчик красивый, спокойный (посапывал все время), надеюсь, будет радовать нас всех – всегда и во всем… Ребята хотят пожить несколько дней с малышом, и только поняв, какое ему имя больше подходит, назвать — они родители, им и решать! Счастливого тебе жизненного плавания, малыш!!!», – пожелал заботливый дедушка малышу.

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