«Очень модный»: Айза Долматова представила аутфит «бомж-стайла»

Стилист нашла один нюанс в спортивном образе телеведущей.

Среди последних публикаций личного микроблога бывшей жены исполнителя Гуфа появилась фотография в образе спортивного стиля. Стилист оценила модное решение Айзы Долматовой.

Эксперт портала Teleprogramma.pro — Диана Плиско — рассказала о «плюсах» и «минусах» расслабленного образа Айзы Долматовой.

«Такой образ очень модный. Спортивный, немного домашний. Еще его называют «бомж-стайл», — подчеркнула модный эксперт.

Наряд телеведущей понравился Плиско. Но не обошлось без маленького нюанса.

«Все очень классно, кроме сумки. Сумка вообще не отсюда, выбивается. Мне кажется, сюда отлично бы подошла полукруглая сумка Celine или сумка-багет. Классно бы смотрелась неоновая сумка Prada. Также здесь мог оказаться рюкзачок небольшого размера», — отметила стилист.

«По поводу верхней одежды, я бы сюда надела укороченный оверсайзный пуховик, как в светлых, так и в темных оттенках. А может и яркий», — посоветовала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.

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