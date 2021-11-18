«Есть мужчина, которого они называют папой»: Денис Матросов рассказал о взаимоотношениях с детьми

Денис Матросов рассказал о взаимоотношениях с детьми. По словам артиста, их мама Людмила Татарова ограничивала общение отца с сыновьями Юрием и Владимиром.

«Много лет детей настраивали против меня. В какой-то момент я плюнул, остановился в этой борьбе. Сейчас мы не общаемся. Бывшая сказала: «Умоляю, просто уйди, есть мужчина, которого они называют папой». Не знаю, насколько это правильно, но дети выросли достойными людьми. Классные парни!» — заявил Матросов в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

48-летний актер держит обиду на мать своих детей. Именно поэтому решил раскрыть не лучшую сторону их взаимоотношений.

«Она отдавала детей в детский дом, хотя это была пятидневка, даже не видела их по выходным. Я молчал, а вся страна в 2010 году ей сочувствовала. Молчал об этом 20 лет. Сейчас сыновьям 21 год, и они могут себе позволить все услышать», — добавил артист.

У Матросова есть еще два сына от браков с Марией Куликовой и Ольгой Матросовой. Артист сохраняет хорошие отношения с бывшей супругой Марией ради 11-летнего Ивана.

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