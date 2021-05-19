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«Я совершил ошибку»: Денис Матросов назвал причину развода с Марией Куликовой

Как отметил актер, он берет вину на себя, что не уделял любимой женщине внимания.

«Я совершил ошибку»: Денис Матросов назвал причину развода с Марией Куликовой
Мария Куликова. Фото: Globallookpress.com

Актер Денис Матросов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей женой актрисой Марией Куликовой.

Денис Матросов и Мария Куликова
Денис Матросов и Мария Куликова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Все рушиться началось из-за нашей прекрасной профессии. Гастроли и съемки — это не вышел из подъезда и стал сниматься. Это разъезды по всей стране. Это не сближает. Мы стали отдаляться, к сожалению. Так сложилось, что наши дороги разошлись».

Денис Матросов

По словам Дениса Матросова, все хотят услышать истории про измены, но это не так. «Я подумал, что я инженер, архитектор, укладчик кирпичей. Стал строить дом своими руками. Совершил ошибку. Это, наверное, ошибка всей моей жизни. Я был на стройке, когда Маше нужна была помощь. Беру вину на себя, что не уделял ей внимания. При разводе я купил жене с моим сыном дом. Я сейчас дорожу нашими связями. У нас действительно теплые отношения», — заявил Денис Матросов.

Напомним, что у Марии Куликовой и Дениса Матросова есть общий сын Иван. В этом году ему исполнится десять лет.

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