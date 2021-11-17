«Сын сказал сегодня, что меня не любит»: Анна Седокова поделилась проблемами в воспитании детей

Анна Седокова поделилась своими проблемами в воспитании детей. Певица рассказала, что у них с сыном Гектором произошел конфликт из-за музыки. Мама четырехлетнего мальчика не одобряет его пристрастия к современной русской популярной музыке.

Певица считает, что совершила большую ошибку, когда давала ему слушать «взрослые хиты». И как только ребенок стал слишком часто слушать эти песни, решила вовсе их запретить.

«Итак, сегодня я сказала: «Хватит». И запретила ему слушать русскоязычную музыку. Детскую можно. Взрослую — нет. Сын сказал сегодня, что меня не любит», — поделилась Седокова в своем Instagram.

Артистка искренне призналась, что не знает, как поступать в этой ситуации. Ровесники мальчика продолжают слушать такую «недетскую» музыку, и, конечно, ограничить мальчика совсем не получится.

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