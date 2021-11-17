«Сильно стеснялась говорить по-английски»: Стася Милославская поделилась опытом работы с западными коллегами

Актриса на пять месяцев улетала на съемки в Мадрид.

Стася Милославская поделилась опытом работы с западными коллегами. Актриса приняла участие в иностранном проекте в Мадриде.

Милославская рассказала, что она жила в закрытой гостинице и по три раза в неделю сдавала тесты. Прилетать домой также было нельзя из-за ковидных ограничений. Девушке пришлось отмечать день рождения по видеосвязи.

«Сначала практически ни с кем не общалась, очень сильно стеснялась говорить по-английски (он у меня неидеальный). В первый съемочный день из-за стресса даже не сразу поняла, что команда Action! адресована мне. Меня это замотивировало заниматься изучением языка, стало интересно учить его для себя самой», — рассказала актриса изданию Grazia.

Также Милославская рассказывала о соперничестве среди актеров на отечественной сцене. Актриса уточнила, что в такой конкурентной сфере она предпочитает испытывать только саму себя.

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