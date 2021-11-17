«Их присутствие не дает расслабиться»: Милославская рассказала о разнице между опытными и начинающими актерами

20 ноября состоится премьера спектакля «Двенадцатая ночь, или Все что угодно», где актриса сыграет на одной сцене с Олегом Меньшиковым.

Стася Милославская рассказала о разнице между опытными и начинающими актерами. 27-летняя актриса уверена, что огромную роль в актерском ремесле играет опыт. Также Милославская поделилась, что в этом случае коллеги только вдохновляют.

«Конечно, величина Олега Меньшикова неоспорима. Но тут вопрос не в личности, а в опыте. Состоявшийся артист больше понимает про профессию, нежели начинающий, но это не говорит о том, что этот начинающий хуже. Я работала с Андреем Смоляковым, с Константином Хабенским, со Светланой Ходченковой — все они потрясающие партнеры и артисты. Наверное, хорошо, что их присутствие не дает тебе расслабиться, такая ответственность наоборот стимулирует», — поделилась артистка с изданием Grazia.

Напомним, что Милославская — возлюбленная Александра Петрова. Актер признался девушке в любви на премьере фильма «Лед».

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