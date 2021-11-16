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Романтика в деревне Грязь? Пугачева для ужина с молодым мужем надела матовое черное платьице выше колен

Примадонна сделала ставку на утонченный наряд в стиле Chanel.

Романтика в деревне Грязь? Пугачева для ужина с молодым мужем надела матовое черное платьице выше колен
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

В свои 72 года Алла Пугачева выглядит значительно моложе многих своих сверстниц. И это не удивительно! Как говорил историк моды Александр Васильев, рядом с красавцем-мужем, шоуменом Максимом Галкиным, певице хочется выглядеть эффектно. К тому же сама Примадонна намекала, что со своими детьми — восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой — ей нужно быть мамой, а не бабушкой.

Для романтического ужина в замке в деревне Грязь певица принарядилась в матовое черное мини-платьице с декором в виде молнии. Примадонна отдала предпочтение утонченному наряду в стиле Chanel, подчеркнув стройность ног туфлями-лодочками на каблучке. Эксперт сайта Teleprogramma.pro Виктория Шабанова похвалила певицу за такой смелый аутфит.

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева в мини-платье подчеркнула стройные ножки, позируя с молодым мужем. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

«На нашей героине именно такой вариант — черное матовое платье с декором в виде молнии, которое безусловно стройнит певицу. Оно выгодно подчеркивает ее изящные ноги. А декор добавляет изюминки. Туфли в стиле Мэри Джейн на устойчивом каблуке поддерживают стиль образа с нотками ретро», — отметила Виктория Шабанова.

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