«Неожиданно хорошо!»: 72-летняя Пугачева в платье выше колен в стиле Chanel восхитила Цой

Анита по-достоинству оценила образ Примадонны, заявив, что они с певицей даже чем-то похожи! Чем именно? Видимо, прической.

Анита Цой не смогла оставить без внимания свежий снимок Аллы Пугачевой и ее мужа шоумена Максима Галкина. На личной страничке в Instagram ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале опубликовал домашний кадр, показав Примадонну в замке в Грязи. Певица сверкнула стройными ножками и «острыми» коленками в мини-платье в стиле Chanel.

«Неожиданно хорошо! Мы стали чем-то похожи!» — пошутила Анита Цой, намекнув, на идеально «отутюженные» локоны Примадонны.

Точно такую же прическу часто делает и сама Анита. Она любит появляться на публике с гладкими блестящими волосами. А вот Алла Борисовна, наоборот, отдает предпочтение фирменной укладке — мелким кудряшкам и начесу. Но для уютного вечера в замке в Грязи Примадонна сделала исключение.

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