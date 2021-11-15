С няней Оксаной в танце бегала по кухне: Пугачева искала в замке дочь, а Лиза затеяла уборку в Грязи

В своем микроблоге Аллы Пугачева опубликовала редкие домашние кадры, «подловив» своих детей на кухне в особняке в Грязи. Примадонна отправилась на поиски Лизы по замку и нашла ее в столовой. Лиза порхала с тряпицей в руках, смахивая невидимые пылинки и крошки со стола, и все это в танце.

Такую систему полезной уборки в доме придумала няня двойняшек — Оксана. Так, помощнице Аллы Борисовны в игровой форме удалось привлечь малышей к полезному занятию. К примеру, Лиза и потанцевала, и со стола всю посуду после завтрака убрала. Ну разве не чудо? Примадонна осталась довольна.

«Наша Мэри Поппинс — Оксана — внедрила творческий подход при уборке на кухне!! Лизе нравится», — подписала домашние кадры с дочкой Примадонна.

Алла Пугачева заглянула, чтобы посмотреть, что за веселье устроили в столовой. А там ее дочка Лиза отплясывала с красавицей-няней Оксаной, заодно наводя чистоту на кухне после завтрака.

«А со стола вытереть?» — напомнила Лизе мама, приглядывая за тем, как дочка аккуратно сметает все крошки со скатерти. «Вот! Молодец! Убрались?» — поторапливала дочку и ее няню Алла, восторгаясь танцевальной постановкой Лизы.

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