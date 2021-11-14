«Куда бы рвануть пока дети спят?»: Пугачева в узких брючках и жакете с «острыми» плечиками собралась на прогулку в Грязи

Алла Пугачева пококетничала с поклонниками в Instagram, озадачив их своим неожиданным вопросом. Примадонна якобы задумалась на тем, как ей провести вечер уикенда, пока ее дети спят, а муж не вернулся со съемок. Многие тут же предложили певице сходить в гости к чете Юдашкиных. Жена кутюрье слывет гостеприимной хозяйкой, она вкусно готовит и балует домашних изысканными блюдами.

Нашлись и те, кто предложил артистке навестить давнюю подругу Алину Редель. Также певица поделилась в микроблоге домашним снимком, который тут же подхватили фанатские странички Примадонны.

В подмосковном особняке в деревне Грязь Алла Пугачева предстала в монохромном аутфите, сделав ставку на ультрамодные брюки скинни, жакет с «острыми» подплечниками и лакированные ботинки. Изюминкой образа певицы стала шляпка в стиле Шапокляк. Зону декольте Примадонна украсила многослойными цепочками разных фактур, а губы певица подкрасила алой помадой.

«Куда бы рвануть пока дети спят, а муж на работе?» — пошутила певица.

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