«Стринги впились в самую мякоть»: Волочкова в сексуальном шпагате выгнула бедра дугой

Анастасия Волочкова не теряет сноровку там, где речь заходит о шпагате. Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова нашла самую сексуальную позу для своей растяжки, закинув ногу выше головы. При этом артистка изящно выгнула бедра дугой, да так, что на ней едва не лопнули крошечные трусики. А тесные стринги буквально впились в самую мякоть.

«Шпагат упругий, но без трусиков еще лучше!», «Зачем так ногами размахивать?», «Главное трусами не прилипнуть», «Весь отель собрался поглазеть??», «Вот это размах! По-царски», «Новый мужчина фоткал?? Какой восхитительный ракурс снизу», «Хороша царица! И шпагат еще ого-го!! Всем на зависть», «А фоточка со спины, так сказать — крепкие тылы!», «Как из лука стрельнет», «Стринги впились в самую мякоть», — пишут фолловеры.

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