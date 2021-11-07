В очках как у Лепса: стройная Бузова в ультрамодной дубленке и мини-шортах показала «острые» коленки

Ранее мама Ольги Бузовой подтвердила, что у нее обнаружили «ковид». Чувствует себя Ирина Александровна хорошо, болезнь протекает легко и все благодаря вовремя сделанной прививке, утверждает родственница звезды. Ну а сама экс-ведущая проекта «Дом-2» улетела в путешествие. Сначала поклонники певицы посчитали, что она собирается навестить близких в Санкт-Петербурге. Однако оказалось, что бывшая возлюбленная блогера Давида Манукяна улетела во Францию.

В Париже Ольга Бузова похвасталась своими обновками. За лето красавица-блондинка успела набрать лишний вес.

Однако к осени ей все же удалось похудеть. Свои точеные формы в мини-шортиках поющая телеведущая показала во время прогулки по городу, похваставшись видом «острых» коленок. Изюминкой образа звезды стала ультрамодная дубленка из экокожи. К своему аутфиту поп-дива подобрала очки в круглой оправе как у Григория Лепса. Этот аксессуар стал любимой и неотъемлемой частью имиджа певца.

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