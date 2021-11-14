«Чтоб не закончилось третьим ребенком»: Алла Пугачева опасалась дружбы Авраама Руссо с Кристиной Орбакайте

Артист признался, что до сих пор поддерживает с дочерью Примадонны теплые отношения.

Исполнитель Авраам Руссо поделился историей, когда Алла Пугачева всерьез была обеспокоена дружбой бывшего подопечного Иосифа Пригожина со своей старшей дочерью.

По словам Руссо, Пугачева в разговоре с Пригожиным упомянула друга Орбакайте. Речь шла об Аврааме. Пугачева видела, что Орбакайте нравится артист восточного происхождения. Алла Борисовна даже опасалась, что у дочери может появиться от него ребенок.

«Пугачева звала к себе Пригожина, по его словам, переживала, чтоб не закончилось все третьим ребенком. Я бы не сказал, что были только рабочие отношения, мы до сих пор дружим. Если бы я был хитрым человеком, я бы воспользовался моментом. Но я относился к Кристине очень хорошо. Были советники вокруг, со всех сторон этот союз выглядел выгодным. Но если бы не пошел этот роман, это бы испортило все», – признался Руссо в эфире ток-шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Напомним, ранее Кристина Орбакайте призналась, что связывало ее с Авраамом Руссо. Артистке действительно нравился сирийский исполнитель. Они тесно общались, но бурного романа у них не было. Руссо привлекал Орбакайте своей ухоженностью.

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