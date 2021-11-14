Всегда одет с иголочки: чем Авраам Руссо пленил Кристину Орбакайте

Долгое время поклонники артистов думали, что между Кристиной и Авраамом большая любовь.

Артист Авраам Руссо действительно нравился Кристине Орбакайте. Старшую дочь Аллы Пугачевой покорило качество знаменитости, которым обладает не каждый мужчина.

Руссо появляется на публике в белых рубашках и разноцветных костюмах. У певца идеально уложенные волосы и ухоженная борода. Оказалось, что в таком виде исполнитель раньше летал в самолетах. Именно внешний вид с иголочки покорил Кристину Орбакайте.

«Я поймала себя на мысли, что он летит в красивом костюме, в белой выглаженной рубашке. В самолете и спишь, и ешь. А вот он как он сел, так на нем ни единого пятнышка, ни единой морщинки на рубашке и пиджаке, я тогда была поражена», – призналась Орбакайте в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Сам Руссо не знал, что Орбакайте заглядывалась на него после расставания с Байсаровым.

Напомним, ранее Авраам Руссо признался, почему стал неугоден Тельману Исмаилову. Исполнитель вспомнил, как бывший директор Черкизовского рынка избил артиста.

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