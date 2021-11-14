«Игорек такое не видал?»: Наташа Королева с мокрой тряпкой на покатых бедрах выскочила из баньки

Наташа Королева вот уже 18 лет счастлива в браке с танцовщиком Сергеем Глушко. А ей до сих пор припоминают супружество с именитым композитором Игорем Николаевым. Многие поклонники считают, что их союз бы не только гармоничен, но и весьма плодотворен. Какие яркие хиты украинская дива исполняла в лихие 90-е, отплясывая на сцене в смелых сексуальных нарядах. Да и сейчас певица может дать фору любой молодке.

Поклонники с восторгом любуются банным снимком Наташи Королевой, которое она публиковала в своем микроблоге. С шапочкой для сауны украинская дива выскочила из парной, прикрыв пышную грудь березовым веником. А на покатые бедра жена Тарзана накинула мокрую тряпицу, чем привела фанатов в полный экстаз.

«Игорек такое видал?», «Эх, мать! Ну нельзя быть такой шикарной», «Тарзану-то как повезло», «Не зря ей Игореша свои лирические песни посвящал», «Как она веником грудь прикрыла! Чаровница, озорница», «Такая пышненькая», «Молодец Наташка! Цветет и пахнет», «Веселушка!! Как оладушек», — пишут фолловеры.

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