В блеске перламутра: Наташа Королева красиво оформила грудь в откровенном декольте при помощи пуш-ап

Звезда эстрады пришла на съемки во всеоружии.

48-летняя звезда советской и российской сцены Наташа Королева знает свои сильные стороны и достоинства фигуры. Поэтому старается всячески их подчеркивать правильными фасонами и вырезами.

На съемках артистка появилась в платье с откровенным декольте, при помощи пуш-ап в котором она красиво оформила грудь. При этом дополнительной эстетики придал перламутровый блеск пайеток, которыми оказался вышит наряд.

С приближением новогодних праздников звезды все чаще обращаются к пайеткам, отдавая должное их праздничности и эффекту, который производит мерцающий наряд через телеэкран.

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