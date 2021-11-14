Все на черном стиле: Оксана Самойлова поделилась семейным фото с отдыха

Модель вместе с мужем и детьми позировала на яхте в нарядах одного цвета.

Среди последних публикаций личного микроблога жены Джигана появилась совместная фотография их семьи в одежде одинаковой расцветки. Таким способом Оксана Самойлова сообщила, что они возвращаются домой.

Напомним, что Самойлова с родственниками отправилась в морское путешествие на большой лодке. За все время экстремального отпуска знаменитости несколько раз оказывались в страшных штормах.

«Ну вот и все. Я хочу сказать этому отпуску «спасибо, что мы выжили». Пора возвращаться домой. И спасибо вам, что разделили с нами это путешествие и переживали, что нас кто-то сожрет», – поблагодарила Самойлова поклонников.

«Этот отдых не был идеальным в привычном понимании, начиная от нашего плавучего отеля и заканчивая бесконечной штормовой воронкой, но мы с собой везем тонну впечатлений и еще год будем обсуждать дома за чашечкой чая, как мы спали на полу в гостиной всей толпой, как нас подкидывало до потолка день и ночь, как однажды вечером у нас вся еда закончилась и так далее», – заявила Оксана.

Модель пошутила, что им с семьей придется заново учиться ходить по земеле. А еще в ближайшее время Оксана и ее семья не сядут на лодку и другие плавучие средства.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.