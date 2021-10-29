Оксана Самойлова с мужем и детьми повторила образы из «Семейки Аддамс»

В последних Stories личного микроблога бизнесвумен Оксаны Самойловой появилась запись, в которой знаменитость похвасталась устрашающими костюмами на Хеллоуин.

Самойлова вместе с шоуменом Джиганом и детьми решили пофотографироваться перед самым страшным праздником в году. Оксана нарядилась Мартишей, а ее муж стал Гомесом из фильма «Семейка Аддамс».

«Встречайте нас в образе легендарной семейки Аддамс. Оксиша Аддамс, Джигомес Аддамс, Ариелсдэй, Лейсдэй, Майсдэй и, конечно же, Давидаксли Аддамс. Пока наши дети не ходили в английскую школу, мы знали об этом празднике только из американских фильмов. Но сейчас уже четыре года мы готовимся к нему, как к важнейшему празднику в году. Дети начинают меня мучать костюмами примерно с января», – призналась Оксана.

Отметим, что в этом году Самойлова устроила для своих детей и их друзей страшные конкурсы во дворе их загородного дома. Страшные клоуны и ужасающие ведьмы пугали малышей, пока те проходили квест.

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