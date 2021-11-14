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«С мохнатой лисичкой?»: пассия Тимати оттянула стринги в сторону, схватившись за мокрую ткань

19-летняя киевлянка «случайно» блеснула в кадре своей «ракушкой».

«С мохнатой лисичкой?»: пассия Тимати оттянула стринги в сторону, схватившись за мокрую ткань
Саша Дони. Фото: Instagram.com/sashadony

Поговаривают, что после участия в проекте «Холостяк» рэпер Тимати закрутил роман с 19-летней киевлянкой. По слухам, музыкант даже возил красавицу-блондинку на Мальдивы, где в это же время вместе с бабушкой Симоной отдыхала дочка рэпера от модели Алены Шишковой — Алиса. Судя по всему, с новой пассией отца малышка пока еще не пересекалась.

На пляже Саша Дони любит оголяться, едва ли не снимая с себя последнее. Стоя в воде 19-летняя киевлянка оттянула мокрые трусики в сторону, схватившись на тонкую ткань белья. Да так, что «случайно» сверкнула своей «ракушкой».

Любовница Тимати - Саша Дони
Саша Дони в мокрых трусиках провела рукой по краюшку белья, сдвинув ткань в сторону. Фото: Instagram.com/sashadony

«А еще горячее можно?», «Еще ладошкой туда нырни», «С мохнатой лисичкой??», «Опять какой-то разврат и пошлость», «Грудь смотрится совсем не естественно», «Трусики скомкала так, что весь пирожок на виду», «Опять оголилась», «Всех бывших подружек Тимати переплюнула», «Слишком сексуально», «Трусики лопнут, зачем так на уши тянуть», «Мисс пикантный кустик», — пишут фолловеры.

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