«С мохнатой лисичкой?»: пассия Тимати оттянула стринги в сторону, схватившись за мокрую ткань

Поговаривают, что после участия в проекте «Холостяк» рэпер Тимати закрутил роман с 19-летней киевлянкой. По слухам, музыкант даже возил красавицу-блондинку на Мальдивы, где в это же время вместе с бабушкой Симоной отдыхала дочка рэпера от модели Алены Шишковой — Алиса. Судя по всему, с новой пассией отца малышка пока еще не пересекалась.

На пляже Саша Дони любит оголяться, едва ли не снимая с себя последнее. Стоя в воде 19-летняя киевлянка оттянула мокрые трусики в сторону, схватившись на тонкую ткань белья. Да так, что «случайно» сверкнула своей «ракушкой».

«А еще горячее можно?», «Еще ладошкой туда нырни», «С мохнатой лисичкой??», «Опять какой-то разврат и пошлость», «Грудь смотрится совсем не естественно», «Трусики скомкала так, что весь пирожок на виду», «Опять оголилась», «Всех бывших подружек Тимати переплюнула», «Слишком сексуально», «Трусики лопнут, зачем так на уши тянуть», «Мисс пикантный кустик», — пишут фолловеры.

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