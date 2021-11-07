«Еще мохнатым бугорком сверкни»: пассия Тимати в трусиках-танга поделила «свой кустик» надвое

Сашу Дони пользователи Сети во всю называют новой любовницей рэпера Тимати. Поговаривают, что экс-«холостяк» воспылал страстью к красавице-блондинке. Видимо, жгучие брюнетки музыканту успели наскучить. После расставания с моделью Анастасией Решетовой бизнесмен как перчатки меняет подруг.

Новой пассией рэпера Тимати, по слухам, стала 19-летняя киевлянка. При всей своей миловидности, Саша Дони столкнулась с хейтом в Instagram. Многие фанаты уверены, что подруга музыканта успела «сделать» себе грудь. Однако сама Дони на завистливые отклики «диванных критиков» никак не реагирует.

«Еще мохнатым бугорком сверкни», «Неужели у нее свои груди?? Не верим!! Небось силикон», «Ну ни капли естественности!! И ей даже 20-ти лет еще нет?? Как так можно? Как кукла Барби», «Бюст слишком большой для такой узкой талии», «Зачем такие арбузы??», «Зато красивая, а вы завидуйте», «Главное, чтобы к старости груди не обвисли», — пишут фолловеры.

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