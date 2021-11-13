«Похудел, помолодел»: Игорь Николаев предстал в новом образе в программе Ивана Урганта

После многочисленной критики композитор занялся собой и сбросил вес.

Игорь Николаев предстал в новом образе в вечернем шоу Ивана Урганта. Артист заметно похудел. На «Вечернем Урганте» он появился в образе тотал-блэк, что еще больше стройнит фигуру.

Под постом в Instagram, где Николаев опубликовал фото, которые сделаны за кулисами шоу, фанаты пришли в восторг от внешнего вида звезды: «Похудел, помолодел», «Любуюсь вами: стройный, красивый, молодой», «Вечно молодой и красивый».

Игорь Николаев в последнее время часто подвергался критике из-за веса. Также певец признавался, что даже жена Юлия Проскурякова говорит ему о лишних килограммах. Похоже, Николаев все же взял себя в руки, осталось – удержать результат.

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